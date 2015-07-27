РФ виконає спостережний політ над територією Великобританії, Угорщина і Канада - над Росією

Про це повідомив начальник російського національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає ТАСС.

"В рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба російська група інспекторів планує виконати спостережний політ на російському літаку Ан-30Б над територією Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії", - сказав він.

За його словами, спостережний політ максимальною дальністю до 2400 кілометрів буде виконуватися в період з 27 по 31 липня 2015 року з аеродрому відкритого неба Брайз-Нортон. "Це двадцять п'ятий спостережний політ Російської Федерації над територіями держав-учасниць Договору в 2015 році", - уточнив Рижков.

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Російський літак спостереження буде виконувати політ за узгодженим з спостережуваної стороною маршруту, а фахівці Сполученого Королівства на його борту будуть контролювати порядок застосування апаратури спостереження та дотримання положень, передбачених Договором.

Спостережний політ виконується з метою сприяння більшій відкритості та транспарентності військової діяльності держав-учасників Договору, а також зміцнення безпеки через зміцнення заходів довіри.

Військові інспектори з Угорщини та Канади також виконають спостережний політ над територією Росії в рамках Договору з відкритого неба.

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"В рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба в період з 27 по 31 липня 2015 року спільна місія Угорщини і Канади виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на угорському літаку спостереження Ан-26", - сказав він.

У ході виконання польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження будуть контролювати суворе дотримання узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої Договором апаратури спостереження.

Раніше УНІАН повідомляв, що з 20 по 25 липня спостерігачі США і України проведуть розвідувальний політ над Росією. У той же час, РФ проведе спостережний політ над територією Латвії і Литви.