Лавров вважає, що розслідування катастрофи Boeing не було дійсно міжнародним

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю сингапурському телеканалу Channel News Asia, передає ТАСС.

При цьому він зазначив, що з перших днів, якщо не годин цієї події Росія наполягала на самому ретельному розслідуванні і була серед ініціаторів резолюції 2166 РБ ООН.

"На жаль, розслідування не було незалежним, всеосяжним і дійсно міжнародним. Замість того, щоб діяти під управлінням Міжнародної організації цивільної авіації, що передбачено Чиказькою конвенцією, Україна, Бельгія, Австралія і Нідерланди уклали двосторонні угоди один з одним, зміст яких так до кінця і не відомий", - вважає Лавров.

Також глава МЗС РФ вважає, що Росія отримує "неповну" інформацію про хід розслідування.

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Лавров, крім того, звернув увагу на те, що заклик РБ ООН до країн, що володіють інформацією про аварії, надати її в розпорядження розслідування, виконала тільки Росія.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу в розслідуванні за фактом катастрофи літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.