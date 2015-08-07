У Росії зняли ролик про блюзнірство путінської політики щодо знищення продуктів (відео)

Ролик починається словами "Поки діди воювали, їхні сім'ї голодували".

Автори відео показали кадри голоду у Поволжі 1921-1922 років, який забрав понад 5 млн життів, голоду 1932-1933 років, що забрав понад 8 млн життів, блокадного Ленінграду, тоді від голоду загинуло понад 630 тис. осіб, голоду в СРСР 1946-1947 років.

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У ролику запитується: "Ми забули про ці жертви?"

При цьому автори відеозапису наводять дані ВЦВГД, згідно з якими з початку 2015 року майже чверть росіян відмовилася від покупки багатьох продуктів через підвищення цін.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 6 серпня почав діяти указ про знищення продуктів, що потрапили під російське ембарго. Відповідний документ президент РФ Володимир Путін підписав 29 липня. Нагадаємо, в цілому за 6 серпня було знищено 320 тонн європейських продуктів.