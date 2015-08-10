В країнах Прибалтики США створюють проект по боротьбі з російською пропагандою
Посольство США в Литві оголосило про грант у розмірі 500 тисяч доларів для російськомовних репортерів.
Відповідний опис розміщено на сайті посольства, передає DT.ua.
Проект під назвою "Тренінг з розслідувальної журналістики для протидії російській комунікації в країнах Балтії" розрахований на рік - до 30 листопада 2016 року.
Дія проекту поширюється на всі прибалтійські країни, координатором проекту виступить посольство США в Литві.
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Проект має допомогти створити систему зв'язків між випускниками проекту з трьох прибалтійських країн та "американськими наставниками, експертами, контактами" з метою "розширення аудиторії та кола джерел".
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