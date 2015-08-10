В країнах Прибалтики США створюють проект по боротьбі з російською пропагандою

Відповідний опис розміщено на сайті посольства, передає DT.ua.

Проект під назвою "Тренінг з розслідувальної журналістики для протидії російській комунікації в країнах Балтії" розрахований на рік - до 30 листопада 2016 року.

Дія проекту поширюється на всі прибалтійські країни, координатором проекту виступить посольство США в Литві.

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Проект має допомогти створити систему зв'язків між випускниками проекту з трьох прибалтійських країн та "американськими наставниками, експертами, контактами" з метою "розширення аудиторії та кола джерел".

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