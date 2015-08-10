Російське Міноборони сформувало частини ВПС і ППО біля кордонів України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

«6-та Ленінградська Червонопрапорна армія військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ВПС і ППО) знову сформована на заході Росії», - йдеться у повідомленні.

До складу об'єднання увійшли з'єднання та військові частини 1-го командування ВПС і ППО Західного військового округу (ЗВО), дислоковані на території 28 суб'єктів Росії у Північно-Західному та Центральному федеральних округах (Центральний федеральний округ межує з Україною - УНІАН). Серед них з’єднання винищувальної, бомбардувальної, військово-транспортної та армійської авіації, а також з’єднання радіотехнічних та зенітно-ракетних військ.

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На озброєнні армії є сучасні авіаційні комплекси Су-34, Су-35С, Су-30СМ, вертольоти Ка-52, Мі-28Н, Мі-35, Мі-8МТВ5, зенітні ракетні системи С-300, С-400, «Панцир-С », інша сучасна бойова техніка, йдеться у повідомленні.

«У зоні відповідальності об'єднання - повітряний простір Російської Федерації на площі близько 2 млн кв. км, понад 3 тис. км державного кордону», - наголосили у Міноборони РФ.