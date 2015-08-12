РФ проводить біля кордону з Україною навчання авіації з "прицільного бомбометання"

Про це УНІАН повідомили у російському міноборони. "У Південному військовому окрузі проводяться планові льотно-тактичні навчання, в яких задіяно понад 300 пілотів, бортових спеціалістів і фахівців наземних служб авіаційних військових частин 4 армії ВПС і ППО, дислокованих у Ростовській області. У навчаннях задіяно близько 20 літальних апаратів, серед них фронтові бомбардувальники Су-24М, транспортні вертольоти Мі-8 і транспортно-десантні Мі-26", - йдеться у повідомленні.

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Під час польотів на навчально-бойове застосування на авіаційний полігон "Копанськой", що розташований у Краснодарському краї, екіпажам фронтових бомбардувальників Су-24М належить виконати "прицільне бомбометання по повнорозмірних мішенях, що імітують інженерні укріплення, живу силу і техніку умовного противника. Бомбометання проходитиме на висотах від 500 м до 2 км. Крім практичного бомбометання, льотчики відпрацюють прийоми уходу від засобів протиповітряної оборони умовного противника", йдеться у повідомленні.

У ході навчань екіпажі армійської авіації зроблять близько 50 вертолітовилетів, при цьому відпрацюють завдання з доставки особового складу, майна та важких вантажів на зовнішній підвісці до місця проведення навчання, посадку на непідготовлені майданчики, а також пошук та евакуацію постраждалих. Пілоти діятимуть в умовах, максимально наближених до бойових, наголошують у міноборони РФ.