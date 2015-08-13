У екс-президента США виявлено рак печінки
02:31, 13 серпня 2015Світ
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У колишнього президента США Джиммі Картера виявлено рак печінки.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті екс-президента, передає Новое Время.
Відзначається, що рак печінки був виявлений у нього при обстеженні минулого тижня.
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90-річний Картер буде проходити лікування в медичному центрі, який знаходиться в його рідному штаті Джорджія.
Повідомляється також, що Джіммі Картер є другим за віком президентом США, після Джорджа Буша-старшого, якому 91 рік.
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