У екс-президента США виявлено рак печінки

Про це повідомляється на сайті екс-президента, передає Новое Время.

Відзначається, що рак печінки був виявлений у нього при обстеженні минулого тижня.

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90-річний Картер буде проходити лікування в медичному центрі, який знаходиться в його рідному штаті Джорджія.

Повідомляється також, що Джіммі Картер є другим за віком президентом США, після Джорджа Буша-старшого, якому 91 рік.

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