У Росії можуть ввести кримінальну відповідальність за ввезення санкційних продуктів

Для цього заборонену продукцію потрібно віднести до стратегічних товарів, що дозволить застосовувати статтю Кримінального кодексу, передає РБК з посиланням на проект постанови уряду.

У документі пропонується віднести санкційні продукти до стратегічно важливих. Для цього потрібно внести відповідні доповнення до Переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів, «що дозволить ввести кримінальну відповідальність за незаконне ввезення у Російську Федерацію санкційних товарів».

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Після того, як заборонені продукти будуть віднесені до категорії стратегічно важливих, порушення правил їхнього ввезення буде підпадати під дію статті 226.1 Кримінального кодексу. Стаття регламентує покарання за незаконне переміщення контрабанди через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС або державний кордон Російської Федерації сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин, радіаційних джерел, ядерних матеріалів, вогнепальної зброї та інших матеріалів.

Нагадаємо, в Росії за минулий тиждень було знищено 550 тонн санкційної рослинної харчової продукції та 47 тонн контрабандної продукції тваринного походження, включаючи 576 кілограмів продукції, ввезеної в ручній поклажі та багажі.