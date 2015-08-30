Через бомбу часів Другої світової війни у Німеччині евакуюють 10 тисяч осіб

Близько 10 тис. жителів німецького міста Кобленц змушені залишити свої будинки через виявлення бомби часів Другої світової війни.

Про це ТАСС повідомили в адміністрації міста.

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Вага бомби становить близько тонни, вона була виявлена під час будівельних робіт в четвер. Коли евакуація буде завершена, сапери спробують видалити детонатор.

Всього на Німеччину під час Другої світової війни було скинуто понад 2 млн бомб, більше 20% з яких не розірвалися. Раз в декілька місяців, іноді частіше, ці снаряди виявляють робітники при прокладанні доріг або закладці фундаменту нових будівель. Як правило, ніякої загрози для життя людей такі знахідки не представляють - сапери знешкоджують їх протягом кількох годин.