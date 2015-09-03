Прокурори: знайдений на Реюньйоні уламок - із рейсу MH370

Знайдений на острові в Індійському океані уламок крила належав "Боїнгу" рейсу МН370 Малазійських авіаліній. До такого висновку дійшли французькі прокурори, повідомляє BBC-Україна.

Знайдений уламок, відомий як закрилок, або флаперон, у Франції досліджували міжнародні експерти.

Технічний аналіз підтвердив відповідність між серійним номером на уламкові із серійними номерами самого зниклого "Боїнга".

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Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH370, зник ввечері 8 березня 2014 року. Відомо тільки, що після зльоту літак змінив курс і полетів у південному напрямку над Індійським океаном. Його зникнення залишається однією з найбільших загадок цивільної авіації.

Припускають, що, використавши весь запас пального, малайзійський лайнер зазнав аварії у 2 тис. км на захід від австралійського Перта. Проте, що змусило літак радикально змінити маршрут і чому пілоти не виходили на зв'язок, відповідей на ці та інші питання досі немає.

Після зникнення літака рейсу MH370 було розпочато масштабну пошукову операцію біля берегів Австралії. У ній брали участь близько 60-ти суден з 26 країн, однак знайти уламки лайнера не вдалось.