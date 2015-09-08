У Туреччині підірвали автобус з поліцейськими: загинули десять співробітників

Вибух стався в східній провінції Игдир. За попередньою інформацією, напад було скоєно на поліцейський мікроавтобус. Точна кількість жертв і постраждалих уточнюється, заявили місцеві влади.

Напад стався через добу після того, як прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давитоглу пообіцяв "розправитися" з бойовиками курдської воєнізованого угруповання Робоча партія Курдистану (РПК), передає Російська служба ВВС.

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У свою чергу, заяву прем'єра було зроблено після повідомлень про те, що на південному сході країни в результаті вибуху фугасної міни, закладеної бойовиками, загинули 16 турецьких військовослужбовців. Це стало найбільш смертоносною атакою РПК на турецькі сили безпеки за довгі роки, після чого військові завдали ряд авіаударів по позиціях бойовиків.

З липня цього року, коли був перерваний режим припинення вогню, зіткнення між двома сторонами відбуваються регулярно.