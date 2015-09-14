Призупинене раніше залізничне сполучення між Німеччиною і Австрією відновлено

Як повідомляє РИА Новости, раніше Німеччина була змушена припинити залізничне сполучення з Австрією у зв'язку з великим напливом біженців.

Залізничне повідомлення між Німеччиною і Австрією відновлено в понеділок вранці.

"Рух поїздів між Німеччиною і Австрією було знову розпочато о 07:00 (08.00 за Києвом)",- йдеться в повідомленні на сайті компанії.

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При цьому OEBB звертається до громадян з проханням враховувати, що на кордоні влада ФРН проводить додаткові перевірки.

ФРН вдень у неділю повідомила австрійській владі про посилення контролю на кордоні. Через деякий час стало відомо про припинення залізничного сполучення з Австрією. Було відомо, що обмеження стосуватимуться і поїздів внутрішнього сполучення, які перетинають ФРН за маршрутом прямування без висадки пасажирів.