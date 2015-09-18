У Чилі стався ще один землетрус

Про це з посиланням на Геологічну службу США повідомляє ТАСС.

Відзначається, що епіцентр підземних поштовхів знаходився в 70 км на північний захід від міста Овалі. Вогнище землетрусу залягало на глибині 20 км.

Повідомлень про руйнування і жертви поки не надходило.

Читайте такожЗемлетрус в Чилі: перші жертви і загроза цунамі, хвилі якого можуть досягти берегів Росії

Хвиля цунамі, викликана землетрусом в Чилі, не дійшла до Курильських островів. "Тривога цунамі для далекосхідного узбережжя Росії не оголошувалася. У нас немає приладів на Курильських островах, які дозволяють дати точну інформацію. Візуально відстежити це складно. Якби хвиля докотилася і, то була б невеликої висоти - близько 20 см", - йдеться в повідомленні.