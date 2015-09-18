Кремль готовий розглянути прохання Сирії про відправку військ - Пєсков
13:20, 18 вересня 2015Світ
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Росія зможе розглянути прохання Сирії про відправлення в країну російських військ, якщо таке звернення надійде, але в гіпотетичному ключі говорити на цей рахунок складно.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи може Росія погодитися на участь її військ у військових операціях разом з сирійською армією, повідомляє ТАСС.
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"Якщо буде звернення, то в рамках двосторонніх контактів, у рамках двостороннього діалогу воно, природно, буде обговорюватися і розглядатися. Поки гіпотетично говорити складно", - сказав представник Кремля.
Як повідомляв УНІАН, Дамаск може звернутися до Росії з проханням ввести війська тільки тоді, коли в цьому виникне необхідність.
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