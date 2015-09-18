НАТО створить ще два регіональних штаби в Угорщині та Словаччині

Рішення з цього питання буде прийнято 8 жовтня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Про це повідомив представник організації, передає DW з посиланням на dpa.

Ще на початку 2015 року було прийнято рішення про створення опорних точок в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Болгарії і Румунії. Вони повинні почати роботу до липня 2016 року.

Читайте такожУ НАТО закликали Захід допомогти країнам Східної Європи встояти перед російською агресією

Нові штаб-квартири, крім того, будуть використовуватися як центри планування і координації вчень нового Об'єднаного оперативного угруповання підвищеної боєготовності (VJTF). Крім того, створення регіональних штаб-квартир у східноєвропейських країнах стало реакцією НАТО на змінену ситуацію у сфері безпеки в Європі після початку українського конфлікту.