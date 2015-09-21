У Пентагоні повідомили про появу російських дронів у Сирії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американське військове відомство, передає Lenta.ru. Джерело агентства в Пентагоні на умовах анонімності розповіло, що у США є інформація про те, що російські дрони почали розвідувальні польоти над територією Сирії. Кількість безпілотників, які беруть участь в операціях, джерело назвати не змогло. Офіційні особи в Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію.

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Тим часом, ізраїльські ЗМІ повідомили про створення при головному штабі ВПС Ізраїлю координаційного центру для забезпечення взаємодії з угрупованням ВПС Росії, що діє в Сирії. Завданням центру є запобігання випадкових інцидентів, сутичок і конфліктів між військово-повітряними силами двох країн у прикордонному просторі.

За чотири дні до цього, 17 вересня, міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем заявив, що Дамаск може при необхідності попросити військової допомоги в Росії.