Мер Калінінграда передрік городянам "страшну зиму" і запропонував молитися

Глава російського Калінінграда Олександр Ярошук передрік городянам і комунальникам страшну зиму і запропонував молитися.

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