Мер Калінінграда передрік городянам "страшну зиму" і запропонував молитися

15:23, 22 вересня 2015
Світ
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Глава російського Калінінграда Олександр Ярошук передрік городянам і комунальникам страшну зиму і запропонував молитися.

ednist.info

Про це повідомляє Новий Калінінград.

"Зима буде страшною", - заявив Ярошук, коментуючи проблеми комунальників з оновленням техніки.

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За даними міських комунальників, необхідно замінити 11 піскорозкидувачів, знос яких складає 100 відсотків.

"Ну, будемо молитися, щоб зима була теплою", - запропонував підлеглим глава російського міста.

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