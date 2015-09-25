Час пасивного спостереження закінчився: Грібаускайте закликала ООН навчитися відповідати на нові виклики

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте, передає «Росбалт».

"Існуючої 70 років ООН ніяк не вдається знайти ефективні способи боротьби з новими викликами, які з дня у день стоять перед світом - сучасними формами тероризму, міграційнию кризою, інформаційними і гібридними війнами", - сказала вона.

Читайте такожУ посольстві США прокоментували вимогу агентствам ООН залишити окуповану "ЛНР" територію

На думку Грібаускайте, час пасивного спостереження ООН закінчився. "Прийшла пора оновитися і активно включитися у вирішення світових проблем", - сказала литовський лідер.

Читайте такожЄвродепутат: Україна має офіційно звернутися до Міжнародного суду ООН щодо повернення Криму

Президент Литви наголосила, що надзвичайно важливо, щоб майбутні рішення ООН "не залишалися на папері, а втілювалися в життя". "Необхідно скасувати практику вето у Раді Безпеки ООН щодо проблем, пов'язаних з геноцидом, особливо жорстокими, військовими злочинами та злочинами проти людяності", - сказала вона, анонсувавши винесення цієї пропозиції для обговорення під час сесії Генасамблеї ООН.

Очевидним прикладом "недієздатність Ради Безпеки ООН" вона називала розслідування випадку зі збитим у Східній Україні літаком MH17, коли в результаті застосування Росією права вето було відхилено пропозицію про заснування міжнародного кримінального трибуналу. "У відповідь на ці події президент Литви разом з королем Нідерландів Віллемом-Олександром організовує захід на високому рівні, присвячене питанню забезпечення правосуддя при вирішенні міжнародних конфліктів", - повідомила прес-служба Грібаускайте.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Нью-Йорку стартувала 70-я Генеральна Асамблея ООН. Делегати з 193 країн обговорять нагальні світові проблеми – міжнародний тероризм, війну з "Ісламським державою", незаконну анексію Криму, російську агресію на Сході України, проблеми зміни клімату і численні порушення прав людини.