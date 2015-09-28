Японія за 60 років виділила $330 мільярдів на офіційну допомогу в цілях розвитку

Про це заявив у неділю прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, виступаючи на саміті ООН із сталого розвитку, передає ТАСС.

"Останні 60 років Японія постійно робила свій внесок у розвиток міжнародного співтовариства. Загальний обсяг наданої допомоги в цілях розвитку склав $330 млрд, - зазначив Абе. - В рамках цієї програми в Японії пройшли професійну підготовку понад 560 тис. осіб, в інші країни було направлено близько 190 тис. фахівців".

Японський прем'єр-міністр також висловив точку зору, що для реалізації програми розвитку ООН, до 2030 року в світі необхідно створити нове глобальне партнерство. "В інтересах виконання прийнятого порядку необхідно створити нове глобальне партнерство без будь-якого поділу на північ - південь, де всі учасники робили би свій внесок у загальний розвиток. Таке партнерство повинно привести до того, щоб жінки, люди з обмеженими можливостями, молодь активно брали участь у цих процесах, - сказав Абе. - Японія, як частина цього партнерства, зробить все можливе для виконання глобальних цілей розвитку спільно з міжнародним співтовариством, включаючи цілі по викорінення голоду та бідності до 2030 року".

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"Японія готова брати участь в інвестиційних проектах не тільки в Азії, але й у всьому світі", - відзначив голова японського уряду. Він також нагадав, що наступного року відбудеться шоста за рахунком Токійська міжнародна конференця з розвитку Африки (TICAD). Вона вперше пройде на території Африки - Кенії.

Як повідомляв УНІАН раніше, країни-члени ООН затвердили порядок денний в області глобального розвитку на наступні 15 років, в якому пообіцяли повністю викорінити злидні і голод, боротися з соціальною нерівністю та зміною клімату, а також забезпечити загальний доступ до освіти.