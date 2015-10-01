Сирійська опозиція звинуватила Росію в агресії проти мирних жителів
Сирійська опозиція звинуватила Росію в бомбардуванні мирних кварталів.
Про це на прес-конференції заявив лідер опозиції Халед аль-Ходжа, повідомляє на своїй сторінці у Twitter незалежний дипломат Реза Афшар.
Зокрема, аль-Ходжа засудив російську агресію. За його словами, сирійський народ має право протистояти цим діям Росії.
"Лідер опозиції Сирії Халед аль-Ходжа засудив агресію Росії. Сирійський народ має право протистояти російській агресії", - йдеться в повідомленні.
#Syria opposition President @Khaledkhoja condemns #Russia aggression. pic.twitter.com/MG5h13Xh3h
— Reza Afshar (@RezaMac) September 30, 2015
#Syria people have right to resist #Russia aggression - opposition Pres @Khaledkhoja at packed @UNCANews#UNGA2015pic.twitter.com/yN3s8YVHdv
— Reza Afshar (@RezaMac) September 30, 2015
Також зазначається, що цивільне населення Сирії потребує захисту до того, як буде вироблено політичне рішення ситуації.
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"Захист цивільних у Сирії потрібен перш, ніж буде знайдено політичний шлях", - йдеться в повідомленні.
Protection of #Syria civilians is necessary before there can be a political track - Pres of opposition @Khaledkhojapic.twitter.com/L8bb81UWed
— Reza Afshar (@RezaMac) September 30, 2015
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.
На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.
Нагадаємо, сьогодні Росія завдала перший авіаудар в Сирії, однак не по ісламістах, а по опозиціонерам. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.
Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти «Ісламської держави».