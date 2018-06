Сирійська опозиція звинуватила Росію в агресії проти мирних жителів

Про це на прес-конференції заявив лідер опозиції Халед аль-Ходжа, повідомляє на своїй сторінці у Twitter незалежний дипломат Реза Афшар.

Зокрема, аль-Ходжа засудив російську агресію. За його словами, сирійський народ має право протистояти цим діям Росії.

"Лідер опозиції Сирії Халед аль-Ходжа засудив агресію Росії. Сирійський народ має право протистояти російській агресії", - йдеться в повідомленні.

#Syria people have right to resist #Russia aggression - opposition Pres @Khaledkhoja at packed @UNCANews #UNGA2015 pic.twitter.com/yN3s8YVHdv

Також зазначається, що цивільне населення Сирії потребує захисту до того, як буде вироблено політичне рішення ситуації.

"Захист цивільних у Сирії потрібен перш, ніж буде знайдено політичний шлях", - йдеться в повідомленні.

Protection of #Syria civilians is necessary before there can be a political track - Pres of opposition @Khaledkhojapic.twitter.com/L8bb81UWed