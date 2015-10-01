Сирійська опозиція звинуватила Росію в агресії проти мирних жителів

Про це на прес-конференції заявив лідер опозиції Халед аль-Ходжа, повідомляє на своїй сторінці у Twitter незалежний дипломат Реза Афшар.

Зокрема, аль-Ходжа засудив російську агресію. За його словами, сирійський народ має право протистояти цим діям Росії.

"Лідер опозиції Сирії Халед аль-Ходжа засудив агресію Росії. Сирійський народ має право протистояти російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що цивільне населення Сирії потребує захисту до того, як буде вироблено політичне рішення ситуації.

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"Захист цивільних у Сирії потрібен перш, ніж буде знайдено політичний шлях", - йдеться в повідомленні.

Protection of #Syria civilians is necessary before there can be a political track - Pres of opposition @Khaledkhojapic.twitter.com/L8bb81UWed — Reza Afshar (@RezaMac) September 30, 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала перший авіаудар в Сирії, однак не по ісламістах, а по опозиціонерам. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти «Ісламської держави».