У Сирії збили російський військовий літак, Кремль відмовляється від коментарів (відео)

На відео літак втрачає висоту, без видимих пошкоджень. Проте в підписі на відео йдеться, що сирійські повстанці збили літак у небі над Хамою, яка раніше піддалася бомбардуванню російських військово-повітряних сил.

За кадром чітко чути арабську мову, але справжність відео поки що не вдалося встановити.

У Кремлі не коментують відеоролик, на якому представлено кадри нібито збитого сирійськими повстанцями російського літака, повідомляє РІА «Новости».

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ви знаєте, я YouTube-то не коментую. Тут пропоную орієнтуватися на інформацію, яку надає Міністерство оборони Російської Федерації», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання.

Представник Міноборони Росії Ігор Конашенков повідомляв раніше, що російська авіація за добу операції в Сирії розбомбила 12 об'єктів «Ісламської держави».

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземні операці не йдеться.

Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного населення, в тому числі дітей.

Сьогодні бомбардування повторилися.