В окупованому Маріуполі відкрили драмтеатр, який РФ зруйнувала в 2022 році авіаударом

В березні 2022 року, за даними української влади, в драмтеатрі могли загинути до 300 мирних жителів в результаті російського авіаудару.

В неділю, 28 грудня, в окупованому Маріуполі відкрили драматичний театр, який Росія розбомбила навесні 2022 року під час захоплення міста, повідомляє Meduza.

Вказується, що на так званій церемонії відкриття драмтеатру були присутні глава самопроголошеної ДНР Денис Пушилін, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов, повпред президента РФ Ігор Руденя, народний артист Росії Володимир Машков. Видання з посиланням на прокремлівські ЗМІ розповіло, що фасад будівлі під час реконструкції зберегли, а все інше підвели під "сучасні стандарти".

Варто нагадати, що російські війська скинули авіабомбу на драмтеатр 16 березня 2022 року, коли в цій будівлі від обстрілів ховалося близько тисячі місцевих жителів. Перед входом до театру великими літерами було написано слово "Діти".

Російська влада відкидає звинувачення в атаці драмтеатру, перекладаючи вину в трагедії на Збройні сили України. Однак, як вказує видання, незалежні розслідування журналстів та правозахисників підтвердили, що це брехня.

В публікації йдеться, що досі невідома точна кількість жертв. За даними української влади, могло загинути до 300 осіб. Водночас, Associated Press називало цифру в 600 жертв.

Згодом у своєму розслідуванні правозахисний рух Amnesty International підтвердив смерть 12 осіб, хоча й зазначалося, що жертв, ймовірно, було набагато більше. При цьому, влада самопроголошеної "ДНР" заявляла, що було знайдено 14 тіл загиблих.

Життя в окупованому Маріуполі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що так звана влада "ДНР" розробляє проект "військового туризму". Як розповів віцепрем'єр-міністр так званої Донецької Народної Республіки Кирило Макаров, туристів планують возити до "ключових місць військової слави". В пубілкації підкреслюється, що поки що незрозуміло, до яких міст планують доставляти туристів та чи гарантують їм безпеку під час відвідування. Також Макаров заявив, що нібито планується інвестувати близько мільярда в відновлення готелів та іншої інфраструктури в Донецькій області.

Також ми писали, що Росія використовує армію платних блогерів в соцмережах, щоб ті розповідали про "райдужне" життя в окупованому Маріуполі. За даними, на окупованих територіях діють "блогерські школи", що мають явний патронат російських адміністрацій. Вони проводяться безкоштовно для осіб від 16 до 25 років, де їм радять, як розширити аудиторію на російських платформах. За даними, дехто з маріупольських блогерів є випускниками таких шкіл.

