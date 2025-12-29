Трамп заявив, що Путін співпрацює з Україною щодо поновлення роботи Запорізької АЕС

За словами Трампа, запустити ЗАЕС можна доволі швидко.

Росія та Україна разом працюють над тим, щоб запустити ЗАЕС. Про це президент США Дональд Трамп сказав під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, передає ВВС.

Журналісти попросили Трампа прокоментувати ситуацію за Запорізькій атомній електростанції України, яка окупована Росією з початку війни.

Трамп у відповіді зазначив, що питання ЗАЕС довго обговорювалося і що наразі ЗАЕС не обстрілюється. І сказав, що Путін "працює з Україною над відкриттям ЗАЕС".

"Як ви знаєте, АЕС може почати експлуатуватися. Я говорив з Путіним про ЗАЕС. Путін працює з Україною, щоб ввести її в експлуатацію. Ми працюємо. Там люди вже роками працюють. 5 тисяч працівників на цій АЕС. Найбільша АЕС в світі, і вони можуть швидко її запустити. Це дуже великий поступ – що він перестав націлюватися бомбами на цю АЕС", - сказав Трамп

Перемир’я на ЗАЕС – що відомо

Нагадаємо, 28 грудня Москва та Київ уклали перемир’я в зоні станції, щоб провести ремонтні роботи. Зокрема, ремонтується лінія електропередач, яка живить станцію.

В ЗСУ розповіли, що російські окупанти не вийшли з території станції та використовують її для своїх потреб, знаючи, що українська сторона не веде вогонь у напрямку ЗАЕС. Однак дійсно зменшилися обстріли українських міст, Нікополя та Запоріжжя, з території атомної станції, як це тривало у попередні місяці та роки окупації.

