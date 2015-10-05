Військове втручання Росії завадило США створити безполітну зону над Сирією - Financial Times

Про це заявили європейські дипломати, передає "ЄвроПравда" з посиланням на британське видання Financial Times.

Зокрема, кілька тижнів тому після місяців дипломатії чиновники були близькі до угоди про введення безпілотної зони над Сирією.

Такий крок, за словами військових та дипломатичних джерел, повинен був завадити режиму Асада бомбардувати цивільне населення на півночі та півдні Сирії.

Угода базувалася на пропозиціях Йорданії та Туреччини, висунутих раніше цього року.

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Як вважають дипломати, саме такі плани і спонукали Росію раптово втрутитися у ситуацію в Сирії.

"Кінцева причина всього, що відбувається, через зосереджену увагу на Сирії і необхідність якогось політичного рішення там - того, що ми думали, ми могли б досягти шляхом введення безполітної зони", - заявив високопоставлений європейський дипломат виданню.