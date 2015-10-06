Турецький Радбез обговорив порушення російськими літаками повітряного простору країни

Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті глави уряду Туреччини, передає Lenta.ru.

Як йдеться у повідомленні, «на зустрічі були детально обговорені, крім усього іншого, події, що відбуваються у Сирії, і факти порушення сирійсько-турецького кордону», а також можливі заходи, яких можуть вжити в разі подальших інцидентів.

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У тексті йдеться, що НАТО вже висловило солідарність з Туреччиною.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС Туреччини викликало російського посла для того, щоб висловити йому протест у зв'язку з порушенням двічі повітряного простору країни.

Зазначається, що РФ підтвердила факт порушення російським військовим літаком турецького повітряного простору в суботу.