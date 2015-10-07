ЄС оприлюднив проект плану дій з Туреччиною щодо врегулювання кризи біженців

Це випливає з проекту плану дій щодо співпраці ЄС та Туреччини у врегулюванні кризи біженців, оприлюдненому Єврокомісією у вівторок, 6 жовтня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

План було передано президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану напередодні під час візиту турецького лідера до Брюсселя.

Євросоюз, згідно з проектом, надасть цього та наступного року до одного мільярда євро Туреччині для прийому біженців, зазначається у повідомленні Reuters. Деякі з біженців - переважно сирійці та іракці - матимуть змогу переселитися з Туреччини до ЄС.

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Серед дій, яких ЄС очікує від Туреччини, - будівництво шести нових таборів для біженців, а також активізація співпраці турецької берегової охорони з грецькими колегами і посилення охорони кордонів з Грецією та Болгарією загалом. Також проект передбачає повернення у Туреччину мігрантів, які нелегально перебралися в ЄС та не отримали політичного притулку.

У найближчий тиждень, перед зустріччю глав держав та урядів ЄС, Євросоюз і Туреччина доопрацюють деталі документа, зазначається у повідомленні агентства dpa.

У проекті не згадується підтримка ідеї Ердогана щодо створення "безпечних зон" або "безпольотних зон" на півночі Сирії. У преамбулі проекту документа зазначається, що він є частиною "ширших відносин з Туреччиною".

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Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією ЗМІ, Єврокомісія розробила план дій з Туреччиною з метою зупинити наплив біженців до Європи. Зазначалося, що Єврокомісія й представники погодилися на цей план минулого тижня і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також домовлявся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.