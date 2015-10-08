У Росії "проукраїнського шпигуна" запроторили за ґрати на 12 років

Про це повідомили у прес-службі суду.

"Шура визнаний винним у тому, що, будучи громадянином РФ, 9 грудня 2014 року здійснював розвідувальну діяльність на території Брянської області – збирав відомості, що становлять державну таємницю, про режимний об'єкт Міноборони РФ за завданням Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

При цьому в суді зазначили, що у разі видачі зібраних відомостей спецслужбам України, останні могли їх використовувати проти безпеки РФ.

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Цього ж дня під час перетину російсько-українського кордону Шур був затриманий співробітниками ФСБ РФ.

"У судовому засіданні Шур визнав себе винним у державній зраді і співпраці зі спецслужбами іноземної держави", - наголосили у прес-службі.

Варто зазначити, що Віктора Шура засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії активіст громадської організації «Громадянський рух Південного Уралу» і партії "Демократичний вибір", політолог Костянтин Жарінов засуджений до двох років позбавлення волі умовно за репост у соцмережі звернення «Правого сектору».