Генсек НАТО: Абхазія та Південна Осетія є частиною Грузії, Росія повинна відкликати визнання їх незалежності

Таку заяву він зробив у четвер в Брюсселі по завершенню засідання Комісії Грузія-НАТО, передає власний кореспондент УНІАН.

"Територіальна цілісність та суверенітет Грузії повинні поважатися в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо закликати Росію відкликати її визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії як незалежних держав. Росія не може змінювати реальність міжнародного права. Абхазія та Південна Осетія є частиною Грузії", - наголосив Столтенберг.

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За його словами, відносини НАТО та Грузії - "на правильному шляху, і Грузія - на правильним шляху".

"Сьогодні ми привітали досягнутий прогрес, але ще багато треба зробити. Ми повинні бачити більше прогресу в ключових сферах, особливо у сфері верховенства права та незалежності судової системи. НАТО підтримує грузинські євроатлантичні прагнення", - підкреслив генсек НАТО.