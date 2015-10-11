Путін розповів про терміни військової операції в Сирії

Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що терміни операції РФ у Сирії будуть обмежені наступальної операцією сирійських військових.

"Ми не можемо брати на себе зайві зобов'язання і ніколи їх не брали. Я з самого початку сказав, що активна фаза нашої роботи в Сирії буде обмежена за часом терміном наступальної операції цієї самої сирійської армії", - заявив Путін в ефірі телеканалу "Росcия 1", передає РИА Новости.

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Також він виключив можливість використання Збройних сил РФ в наземній операції в Сирії.

"Це виключено, - сказав Путін. - Що б не сталося, ми не збираємося цього робити, і наші сирійські друзі про це знають".