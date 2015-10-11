Путін розповів про терміни військової операції в Сирії
17:13, 11 жовтня 2015Світ
2027 0
Також він виключив можливість використання Збройних сил РФ в наземній операції в Сирії.
REUTERS
Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що терміни операції РФ у Сирії будуть обмежені наступальної операцією сирійських військових.
"Ми не можемо брати на себе зайві зобов'язання і ніколи їх не брали. Я з самого початку сказав, що активна фаза нашої роботи в Сирії буде обмежена за часом терміном наступальної операції цієї самої сирійської армії", - заявив Путін в ефірі телеканалу "Росcия 1", передає РИА Новости.
Читайте такожМіноборони РФ показало чергову серію бомбардувань Сирії (відео)
Також він виключив можливість використання Збройних сил РФ в наземній операції в Сирії.
"Це виключено, - сказав Путін. - Що б не сталося, ми не збираємося цього робити, і наші сирійські друзі про це знають".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter