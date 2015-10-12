Обама не вважає дії Путіна у Сирії спробою кинути виклик США

Про це пише видання New York Daily News.

Відзначається, що, коли під час інтерв'ю каналу CBS у Обами запитали, чи не є поведінка Путіна бажанням поставити під сумнів лідерство американського президента, той спробував перевести тему в інше русло.

«Якщо ви думаєте, що втоптувати економіку країни у землю і рішення послати війська, щоб підтримати свого єдиного союзника, говорить про впевнене лідерство, значить, ми маємо різні поняття цього слова», - прокоментував Обама.

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«Моє визначення лідерства включає в себе мобілізацію всього світового співтовариства з метою переконатися, що Іран отримає ядерну зброю. Що стосується Близького Сходу, то у нас є коаліція з 60 країн, яка не підтримує стратегію Росії. Вони, навпаки, стверджують, що подібна стратегія працювати не буде», - додав він.

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Обама також підкреслив, що «Сирія є важкою проблемою для всього світу», і визнав, що спроби США навчити й озброїти сирійську опозицію не дали належного результату.