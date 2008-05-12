Оголошено екзит-поли на парламентських виборах у Сербії

Блок "За європейську Сербію", сформований навколо Демократичної партії президента країни Бориса Тадича, лідирує на парламентських виборах в Сербії з результатом 39%, свідчать дані опитувань на виході з виборчих дільниць, повідомляє РІА "Новости".

За демократами йде Сербська радикальна партія з попереднім результатом 28,6% голосів. Таким чином, спростовуються передвиборні соціологічні прогнози, що передрікали перемогу з невеликою перевагою цій проросійській політичній силі.

Решта учасників виборів набирає значно меншу кількість голосів.