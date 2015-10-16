Європейська рада розкритикувала РФ за підтримку президента Сирії

Про це повідомляється в документі за підсумками саміту ЄС.

«Європейська рада висловлює свою стурбованість російськими нападами на сирійську опозицію і мирних жителів, а також ризиком подальшої військової ескалації», - підкреслюється в комюніке.

У ЄС відзначають, що при режимі Башара Асада мир у країні виключений, тому що в пошуку вирішення конфлікту не представлені всі сторони.

ЄС закликає учасників сирійського конфлікту співпрацювати для досягнення політичного рішення.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.