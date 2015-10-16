Росія може задіяти кораблі в Середземному морі для ударів по ІДІЛ в Сирії

Про це в інтерв'ю "Комсомольській правді" заявив начальник головного оперативного управління Генштабу генерал-полковник Андрій Картаполов, повідомляє ТАСС.

"Безумовно", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

Крім цього, як повідомляється, російський Генштаб не виключає створення в Сирії однієї військової бази з морською, повітряною і наземною складовою, заявив Картаполов.

Читайте такожПутін підрахував втрати ісламістів в Сирії

"Я б вів, швидше за все, мову про створення однієї російської військової бази. Це буде одна база, яка буде включати в себе декілька компонентів - морський, повітряний, сухопутний", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російські кораблі провели 26 пусків ракет з акваторії Каспійського моря по 11 цілях на території Сирії.