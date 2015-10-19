Росія дозволила підприємствам Швейцарії ввозити сир та м'ясо на територію країни

Про це у понеділок повідомило згадане відомство, передає ТАСС.

"За результатами спільної інспекції, проведеної в період з 8 по 19 лютого 2015 року Россільгоспнаглядом і Федеральним відомством з ветеринарії та продовольчої безпеки Швейцарії, 8 з 13 проінспектованих швейцарських підприємств отримали право поставок в Російську Федерацію продукції тваринного походження (сири і готова м'ясна продукція)", - йдеться у повідомленні Россільгоспнагляду.

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Зазначається, що на листопад 2015 року заплановані переговори спеціалістів служб для розгляду питання про можливість поставок продукції решти 5 підприємств.

Нагадаємо, 29 липня 2015 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про знищення з 6 серпня продуктів, які потрапляють під обмежувальні заходи.

Росія 7 серпня 2014 року ввела ембарго на ввезення продуктів з країн, що підтримують антиросійські санкції. До них належать США, країни Євросоюзу, Канада, Австралія, Норвегія, Албанія, Чорногорія, Ісландія та Ліхтенштейн.

Спочатку термін дії заборони становив один рік, влітку 2015 року він був продовжений до 6 серпня 2016 року.