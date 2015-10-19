РФ знищила у Сирії 49 об'єктів, у тому числі командний пункт одного із загонів ІДІЛ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі російського військового відомства.

«З авіабази «Хмеймім» виконано 33 бойових вильоти по 49 об'єктам терористів, розташованих у провінціях Алеппо, Дамаск, Ідліб, Латакія, Хама», - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що за добу в результаті повітряних ударів знищено: 2 командних пункти бандформувань; 3 склади боєприпасів та озброєння; 2 підземних бункери; 32 вогневі позиції в гірсько-лісистій місцевості; 9 укріплених вогневих позицій бандформувань; майстерня з виробництва пускових установок і реактивних снарядів.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Зокрема, у Міноборони РФ заявили, що в ході проведення повітряної розвідки в районі Ель-Ес, провінція Ідліб, російськими безпілотними засобами був розкритий командний пункт одного із загонів угруповання «Джибгат-ан-Нусра». Після дорозвідки об'єкта по інших каналах бомбардувальник Су-24 завдав по ньому повітряний удар. У результаті застосування авіабомби командний пункт терористів і два вантажних автомобіля, оснащених зенітними установками ЗУ-23, були знищені.

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У районі населеного пункту Джуб-Ез-Зарус, провінція Хама, бомбардувальником Су-34 завдано удару коректувальними авіабомбами по виявлених засобами розвідки підземних укриттях, які мають розгалужену мережу виходів у різних частинах населеного пункту. В результаті точних попадань авіаційних бомб комплекс підземних споруд терористів знищено.

Також пара російських штурмовиків Су-25 ув районі населеного пункту Дуейр-Ель-Акрад, провінції Латакія, завдала два послідовних удари фугасними авіабомбами по виявленому російськими засобами розвідки великому табору підготовки бойовиків ІДІЛ. В результаті двох ударів табір і вся тренувальна інфраструктура знищені.

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«Точкове застосування російської бойової авіації в провінції Дамаск призвело до принципової зміни оперативної обстановки в даному районі. Бойовики угруповання ІДІЛ, відчувають гостру нестачу в боєприпасах, масово залишають займані позиції. Засобами розвідки тільки за минулу ніч зафіксовано залишення позицій і відхід у напрямку населеного пункту Мардж-Судтан кількох великих загонів чисельністю близько 100 бойовиків кожен», - йдеться у повідомленні.

Стверджується, щопісля виконання бойових завдань всі літаки російської авіагрупи повернулися на авіабазу «Хмеймім».