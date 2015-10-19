Саудівська Аравія: Асад не повинен приймати політичні рішення по Сирії
17:05, 19 жовтня 2015Світ
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Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр переконаний, що чинний президент Сирії Башар аль-Асад має бути усунений від будь-яких політичних рішень у країні.
REUTERS
Про це з посиланням на Twitter арабського видання Al Arabiya повідомляє ТСН.ua.
"Асад не повинен грати ролі щодо прийняття політичних рішень по Сирії", - заявив аль-Джубейр.
#BREAKING Saudi FM says Assad should have no role in Syria political solution
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 19 Жовтень 2015
Крім того, очільник МЗС Саудівської Аравії виступив категорично проти участі Ірану у сирійському конфлікті.
"Іран має вийти з Сирії, якщо хоче брати участь у політичному рішенні сирійського питання", - зауважив аль-Джубейр.
#BREAKING: Al-Jubeir says Iran has to withdraw form Syria if it wants to be part of a political solution
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 19 Жовтень 2015
Політик наголосив, що йому взагалі важко уявити, щоб Іран міг виконувати миротворчу функцію у Сирії.
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