Саудівська Аравія: Асад не повинен приймати політичні рішення по Сирії

Про це з посиланням на Twitter арабського видання Al Arabiya повідомляє ТСН.ua.

"Асад не повинен грати ролі щодо прийняття політичних рішень по Сирії", - заявив аль-Джубейр.

#BREAKING Saudi FM says Assad should have no role in Syria political solution — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 19 Жовтень 2015

Крім того, очільник МЗС Саудівської Аравії виступив категорично проти участі Ірану у сирійському конфлікті.

"Іран має вийти з Сирії, якщо хоче брати участь у політичному рішенні сирійського питання", - зауважив аль-Джубейр.

#BREAKING: Al-Jubeir says Iran has to withdraw form Syria if it wants to be part of a political solution — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 19 Жовтень 2015

Політик наголосив, що йому взагалі важко уявити, щоб Іран міг виконувати миротворчу функцію у Сирії.