Правлячий альянс Іраку закликав прем'єра почати бомбардування ІДІЛ за російської підтримки

Про це повідомляють джерела в правлячій коаліції Іраку, передає Reuters.

Відзначається, що після такого прохання з боку правлячої коаліції та впливових у країні шиїтів, прем'єр опинився у складній ситуації, оскільки йому потрібно зберегти як підтримку всередині країни, так і у Вашингтоні.

Раніше Генерал армії США Джозеф Данфорд заявляв про домовленості, що Ірак не буде просити Росію про атаки по бойовиках ІДІЛ. Що стосується Росії, то іракські ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі посла Росії в Іраку Іллі Моргунова з прем'єром країни, останньому було вручено послання від президента РФ Путіна, в якому висловлювалося бажання розвивати двосторонні відносини, у тому числі і в сфері обміну інформацією про ІДІЛ на території Іраку.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.