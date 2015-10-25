Сьогодні у Брюсселі відбудеться екстрений саміт щодо міграційної кризи

Зустріч була скликана президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у середу, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на прес-службу євроінституції.

Очікується, що лідери країн ЄС у першу чергу обговорять боротьбу з напливом мігрантів за маршрутом Західних Балкан.

У міні-саміті візьмуть участь лідери Австрії, Болгарії, Хорватії, Німеччини, Греції, Угорщини, Румунії і Словенії, а також президент Македонії Георге Іванов і прем'єр-міністр Сербії Александар Вучич.

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Очікується також, що до обговорення кризи біженців приєднаються президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Європарламенту Мартін Шульц, директор Frontex Фабріс Леггері та комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутьєрреш.

Як відомо, міністри внутрішніх справ ЄС проведуть екстрене засідання щодо міграційної кризи 9 листопада.