Німеччина звинуватила Росію в посиленні економічного шпигунства

Німеччина звинуватила російську розвідку в тому, що вона дедалі активніше полює на секрети німецьких компаній. Як повідомляють Грани.ру з посиланням на "Комерсант", в щорічній доповіді Федерального бюро із захисту конституції призначення екс-прем`єра Михайла Фрадкова главою Служби зовнішньої розвідки (СЗР) пояснюється наміром Росії активізувати економічне шпигунство.

"З Фрадковим, який раніше займав провідні позиції в керівництві економічним блоком РФ, СЗР може підсилити свою економічну розвідку, - йдеться в доповіді. - Це ж підтверджують слова президента Путіна при введенні Фрадкова на посаду".

Із закликом до особового складу СЗР підтримати вітчизняні компанії на зарубіжних ринках Володимир Путін виступав ще до призначення пана Фрадкова шефом розвідки — вперше ця установка була оприлюднена в липні минулого року.

Особливу увагу, констатує контррозвідка, російські спецслужби в 2007 році приділяли економічним питанням, особливо можливим планам керівництва ЄС щодо "обмеження залежності від постачань російських природних ресурсів".

У доповіді німецької контррозвідки, яку в Берліні представила шеф бюро Хайнц Фромм, діяльності російських спецслужб відведене одне з центральних місць. Якщо діяльність решти розвідок описується за регіональним принципом, то російські спецслужби удостоїлися окремого розділу.

Як наголошується в доповіді, в 2007 році російські агенти більше за все цікавилися політичними питаннями: ФРН півроку була головою Євросоюзу, а тому саме через Берлін російська розвідка здобувала інформацію про процеси всередині ЄС і, зокрема, у зв`язку з ухваленням Лісабонської угоди.