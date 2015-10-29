У Держдепі США стверджують, що втручання Росії в Сирії йде "не дуже добре"

Про це заявив заступник держсекретаря США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу France 24, передає "Голос Америки". "Вони (Росія – ред.) не можуть перемогти в Сирії, Можливо, вони зможуть не допустити поразки Асада, але перемогти вони не можуть", – сказав Ентоні Блінкен.

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"Їх дії на підтримку режиму йдуть не дуже добре, вони не досягли великого прогресу, незважаючи на російські атаки з повітря", – заявив він після переговорів щодо ситуації в Сирії в Парижі.

"У Росії тепер є стимул і більше впливу, щоб підштовхнути Башара Асада і режим до перехідного процесу. Всі сторони визнають, що військового вирішення в Сирії не існує, і це дедалі більше визнає російська сторона", – сказав дипломат.

За словами Ентоні Блінкена, Росія "не може дозволити собі відвернутися практично від усього сунітського мусульманського світу". Також очевидно, додав він, що шиїтський Іран повинен стати частиною діалогу про майбутнє Сирії в тій чи іншій формі.

В іншому інтерв'ю французькому радіо RTL, Ентоні Блінкена запитали, чи є відхід Башара Асада необхідною умовою для досягнення прогресу на переговорах. "Ні, не є, однак процес, який буде запущений, повинен привести до відходу Асада", – відповів дипломат. "Зараз нам потрібно пропрацювати деталі перехідного процесу", – сказав він.

Росія стверджує, що з початку військово-повітряної кампанії в Сирії 30 вересня її військові знищили понад 800 об'єктів терористів. Москва наполягає на тому, що її втручання спрямоване на знищення ісламських бойовиків, але Вашингтон стверджує, що її метою також є помірні повстанці, які виступають проти сирійського президента Башара Асада.