У Держдумі РФ запропонували зменшити кількість російських авіаперевізників до трьох

Про це він сказав в ефірі "Російської служби новин".

На його думку, "це та сфера, в яку держава повинна втрутитися". Пушков зазначив, що це можуть бути і приватні, і створені з держучастю компанії.

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"Я звернув увагу, що катастрофи останніх 50 років, як правило, пов'язані з компаніями середнього типу. Це невеликі фірми, які володіють 5-10 літаками, які здавалися під чартерні рейси. Компанії отримували максимальний прибуток при мінімальних витратах", - заявив він. За словами Пушкова, це дозволить поліпшити якість надаваних послуг, у тому числі підвищить безпеку польотів.

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Як повідомляв УНІАН, російський лайнер Airbus-321 "Когалимавіа", який здійснював рейс 9268 з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, зазнав аварії 31 жовтня в Єгипті. Літак вилетів з Єгипту о 6:21 мск, після чого зник з екранів радарів у районі кіпрської Ларнаки. На борту перебували близько 220 осіб.

Причина аварії поки невідома, повідомлялося про технічну несправність. Пізніше глава МЗС Павло Клімкін повідомив про те, що на борту літака знаходилися чотири українця.