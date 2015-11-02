У Грузії знесли потай встановлений пам'ятник Сталіну

Про це повідомляє Новини-Грузія з посиланням на прес-службу районної адміністрації.

Згідно з повідомленням, пам'ятник Сталіну в ніч на неділю з'явився в сквері, поряд з меморіальною дошкою в пам'ять про загиблих в 1941-45 роках. У ніч на понеділок на знак протесту місцеві жителі облили білою фарбою пам'ятник.

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«Пам'ятник Сталіну вже демонтували. Але під час демонтажу депутат чинив опір. Він не давав можливості техніці та відповідним службам почати роботу на території. Разом з ним знаходився ще один чоловік, який кидався камінням. На щастя, ніхто не постраждав. В результаті нам довелося викликати поліцію, яка вивела цих двох осіб з території скверу», — сказала співробітниця прес-служби.

Як зазначає видання, самовільно увічнити Сталіна в Грузії намагалися і раніше – кілька разів бюст вождя Радянського Союзу встановлювали в селі Акура (Телавський район, регіон Кахеті), а пам'ятник — в місті Телаві. Незабаром всі вони були демонтовані.