Мінтранс Таджикистана: Ан-12, що впав у Південному Судані, належав вірменській компанії

Про це заявив журналістам глава управління цивільної авіації міністерства транспорту Таджикистану Юсуф Рахмонов, передає РИА Новости.

"Літак, що розбився, належав вірменській авіакомпанії Ala International LTD, але раніше цей лайнер значився в реєстрі таджицької приватної авіакомпанії Asia Airways, яка в основному займалася перевезеннями вантажів і на даний момент не функціонує", — сказав він, уточнивши, що, згідно з укладеним договором, всю відповідальність за льотну придатність несе вірменська авіакомпанія.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що літак належав приватній таджицькій авіакомпанії. Однак, за словами глави Asia Airways Нарзікула Хамраєва, компанія уклала договір, згідно з яким борт літав під кодом Asia Airways, але виконував замовлення компанії, яка зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Нагадаємо, транспортний літак Ан-12 з російським екіпажем на борту зазнав аварії в Південному Судані вранці 4 листопада. За попередніми даними, він впав при зльоті в 800 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту Джуби. Літак звалився на берег річки Білий Ніл, де в той момент знаходилися рибалки. Жертвами катастрофи стали понад 40 осіб.