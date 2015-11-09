Обама: Ізраїль має не тільки право, але й обов’язок захищати себе

Про це він заявив журналістам перед початком зустрічі у Білому домі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Нетаньяху, передає Радіо Свобода.

За його словами, наразі ситуація у сфері безпеки на Близькому Сході погіршилася.

«Як я вже неодноразово говорив, безпека Ізраїлю є одним з головних пріоритетів моєї зовнішньої політики», – наголосив Обама.

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Президент США зазначив, що у нього з прем’єр-міністром Ізраїлю існують серйозні розбіжності щодо ядерну угоди з Іраном. «Але у нас немає розбіжностей щодо необхідності бути впевненим, що Іран не отримає ядерної зброю, і у нас немає розбіжностей щодо важливості ослаблення можливих дестабілізуючих дій, на які Іран може піти», – зазначив Обама.

Він засудив насильство палестинців проти громадян Ізраїлю.

«Хочу ще раз повторити: Ізраїль має не тільки право, а й обов’язок захищати себе», – сказав Барак Обама.