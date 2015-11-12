Мандрівники визначили найпопулярніші міста для зустрічі Нового року

При складанні списку автори порівнювали кількість запитів на бронювання авіаквитків в новорічні свята, пише Lenta.ru. Туристи, в порівнянні з минулим роком, шукали рейси в Дубай на 70% частіше. Причиною такого стрибка інтересу з боку мандрівників стали доступний переліт з великої кількості міст, незвичайна архітектура і барвисті феєрверки, які традиційно тут влаштовують на Новий рік.

Читайте такожЕксперти назвали головні туристичні напрямки 2016 року

На другому місці знаходиться Картахені (Колумбія). Її популярність в порівнянні з минулим Новим роком також зросла (кількість запитів збільшилася на 68%). Трійку лідерів замикає Барселона (Іспанія). Різниця в кількості запитів з минулим роком склала 51%.

У десятку лідерів також увійшли Рейк'явік (Ісландія), Токіо (Японія), Атланта (США), Сантьяго (Чилі), Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Чикаго (США), Ванкувер (Канада).