Минулого року кількість жертв терористів збільшилася на 80%, перевищивши 32 тисячі осіб (інфографіка)

Дії різних терористичних угруповань у 2014 році призвели до загибелі 32,6 тисячі людей по всьому світу, йдеться у щорічній доповіді лондонського «Інституту економіки та миру», передає Дождь.

За даними організації у 2014 році від рук терористів загинули 32 658 осіб, що на 80% більше, ніж роком раніше (18 111 осіб). Найбільш кровопролитними стали теракти «Ісламської держави» в Іраку: у червні бойовики вбили 670 осіб при штурмі в'язниці в Бадуші, а у серпні — 500 осіб при нападі на курдів у Сиджарі. Третє місце займає теракт нігерійського угруповання «Боко Харам» у Гамбору, а п'яте — падіння літака Malaysia Airlines на сході України (Інститут повідомляє, що бойовики «ДНР» взяли на себе відповідальність за стрілянину по літаку).

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Основне число загиблих прийшлося на п'ять країн: Ірак, Сирія, Нігерія, Афганістан та Пакистан. Далі у «рейтингу» розташувалися Індія, Ємен, Сомалі, Лівія і Таїланд. Україна розташувалася на 12-му місці, а Росія — на 23-му. До групи країн, яких не торкнувся тероризм у 2014 році, потрапили понад 50 країн, у тому числі Данія, Словенія, Естонія, Замбія, Молдова, Катар і Кувейт.

При цьому автори дослідження відзначають, що незважаючи на високу концентрацію терористичної активності в окремих країнах, в цілому кількість нападів по всьому світу в 2014 році збільшилася: якщо у 2013 році теракти відбувалися в 88 країнах, то минулого року — вже у 93. Вдвічі збільшилося число країн, де терористи вбили понад 500 осіб: п'ять країн у 2013 році та 11 — 2014.