Поліція знайшла телефон смертника з текстовим повідомленням про початок терактів у Парижі

Про це інформує Reuters.

Апарат був знайдений в сміттєвому ящику біля концерт-холу "Батаклан" біля якого в минулу п'ятницю 13 листопада терористами був здійснений один з найкривавіших терактів, йдеться в повідомленні.

Поліція виявила в телефоні текстове повідомлення зі словами let's go, що означає "почали".

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертв паризьких терактів до 132 людини, а поранених - до 352. З них 99 знаходяться в критичному стані. У зв'язку з цим прокурор не виключив зростання числа загиблих.

ЗМІ інформують, що серед загиблих була 1 громадянка США та 1 підданий Великобританії. Прокурор зазначив, що всього було 3 групи терористів. З 8 убитих терористів - 1 громадянин Франції, 1 сирієць.