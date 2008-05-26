Ющенко підтвердив готовність підтримати канадців в Афганістані
Україна має стати членом НАТО
Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що Україна має повне право приєднатися в грудні до Плану щодо членства в НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Оттаві під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади ГАРПЕРОМ.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що питання забезпечення власної безпеки є внутрішнім питанням держави.
«Переконаний, що Україна повинна приєднатися до ПДЧ, а потім стати членом (НАТО)», - сказав Президент.
Він вкотре наголосив, що Україна хоче інтегруватись до Євроатлантичного альянсу для забезпечення власних національних інтересів, а не щоб нашкодити комусь. Він підкреслив, що про жодні «бази НАТО у Севастополі» не йшлося і йтись не буде.
В свою чергу С.ГАРПЕР також підкреслив, що Україна в майбутньому має стати членом НАТО.
«Ми підтримуємо вступ України до НАТО. Це те питання, яке має бути вирішено між Україною та НАТО», - сказав він.
Крім того, в ході прес-конференції В.ЮЩЕНКО підтвердив готовність України і надалі надавати свої літаки для миротворчого континенту Канади в Афганістані.
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