Нідерланди мають намір приєднатися до повітряної кампанії проти ІДІЛ у Сирії

17:20, 19 листопада 2015
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Нідерланди, які входять до коаліції на чолі зі США, яка завдає авіаударів по "Ісламській державі" в Іраку, "серйозно розглядають" приєднання до повітряної кампанії у Сирії.

REUTERS

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

"Ми серйозно розглядаємо це питання, і вивчаємо, яким може бути наш внесок на сирійській стороні кордону", - сказав Рютте.

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Коли голландці оголосили у вересні, що вони направлять винищувачі F-16 в Ірак, міністр оборони Жанін Енніс-Плаше сказала, що немає міжнародно-правових підстав для бомбардування сусідньої Сирії.

"Тепер вони є. Юридично не існує більше перешкод", - сказала прес-секретар Міністерства оборони.

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародна коаліція на чолі зі США здійснила поставку партії боєприпасів повстанцям із "Сирійських демократичних сил". Всього повстанці отримали 50 тонн боєприпасів.

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