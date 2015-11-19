Нідерланди мають намір приєднатися до повітряної кампанії проти ІДІЛ у Сирії

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

"Ми серйозно розглядаємо це питання, і вивчаємо, яким може бути наш внесок на сирійській стороні кордону", - сказав Рютте.

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Коли голландці оголосили у вересні, що вони направлять винищувачі F-16 в Ірак, міністр оборони Жанін Енніс-Плаше сказала, що немає міжнародно-правових підстав для бомбардування сусідньої Сирії.

"Тепер вони є. Юридично не існує більше перешкод", - сказала прес-секретар Міністерства оборони.

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародна коаліція на чолі зі США здійснила поставку партії боєприпасів повстанцям із "Сирійських демократичних сил". Всього повстанці отримали 50 тонн боєприпасів.