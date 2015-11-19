Під час рейдів у Бельгії затримано 9 осіб, підозрюваних у причетності до паризьких терактів

За офіційними даними, двоє з них вважаються безпосередніми організаторами атак у французькій столиці, передає Бі-бі-сі.

Раніше в четвер повідомлялося про те, що бельгійська поліція проводить обшуки за шістьма адресами в різних районах і передмістях Брюсселя. Поліція розраховувала виявити спільників одного зі смертників, які підірвали себе на стадіоні у Парижі.

За даними місцевих ЗМІ, рейди проводилися в тому числі і в приміському районі Моленбек, де проживає багато вихідців з арабських країн. За даними слідства, саме в цьому районі жив Абдельхамід Абауд, якого вважають головним організатором нападу у Франції.

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У четвер прокурор Парижа повідомив, що Абдельхамід Абауд загинув під час спецоперації французьких спецназівців 18 листопада в Сен-Дені.

Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".

Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. Унаслідок всіх атак загинуло 129 осіб, близько 300 отримали поранення.